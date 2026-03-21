この記事をまとめると ■全日本ラリーにてターボエンジンに5速MTを組みわせたミライースが出場し話題になった ■東京オートサロン2026にて「ミライース tuned by D-SPORT Racing」が展示された ■SPKより約300万円の限定100台で販売されることが決まった 苦節2年！話題の軽スポーツがいよいよ出るぞ 2024年の全日本ラリー選手権開幕戦「Rally三河湾」で、とある車両が大きな注目を集めた。それが、D-SPORT Racing Teamがもち込