18日（水）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の千葉ドットは、3月21日（土）、22日（日）にYohaSアリーナ ～本能に、感動を。～で行われる東京ヴェルディ戦で、今シーズン限りでの引退が発表されている杉粼大和の引退記念グッズを販売することをクラブ公式サイトで発表した。 2月に2025-26シーズンを持って現役を引退することが発表されていた杉粼。今回は記念グッズとしてアク