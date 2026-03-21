【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２０日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ドジャースの山本由伸はパドレス戦に先発し、５回３安打無失点、７奪三振だった。１番指名打者で出た大谷は３打数無安打だった。レッドソックスの吉田はレイズ戦に５番左翼で出場し、３打数無安打だった。２年連続の開幕投手に決まっている山本が、圧巻の７奪三振をマーク。オープン戦最後の登板で、万全の状態に