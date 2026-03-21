ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が、アメリカで約80兆円を投じるAIデータセンター計画を発表しました。孫社長は20日、日米関税合意に基づく対米投資の第1弾としてアメリカ中西部オハイオ州で行われたガス火力発電所の起工式に出席し、AI向けデータセンターに5000億ドル、日本円でおよそ80兆円を投資する構想を明らかにしました。データセンターは、原子力発電所10基分に相当する10ギガワット規模の電力を使う計画で、発電