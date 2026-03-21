◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 花咲徳栄 3-2 東洋大姫路(21日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球大会3日目、花咲徳栄(埼玉)がショートゴロの間に2点を挙げる果敢な走塁で東洋大姫路(兵庫)を下しました。花咲徳栄は1点を追う8回に押し出し死球で追いつくと、なおも1アウト満塁と一打逆転のチャンスを迎えます。ここで花咲徳栄はフルカウントからランエンドヒットを選択。打席の鈴木琢磨選手(3年)が放った鋭い打球は好捕されシ