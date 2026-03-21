なにわ男子の道枝駿佑（23）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。所属事務所に入るきっかけを明かした。姉が3人いるという道枝は、庄司智春（50）から「事務所に入るきっかけはお姉さんだったりするんですか？」と聞かれると「僕、自分からでした」と答えた。そして「どなたを見て行きたいなと思ったんですか？」の質問には「家族全員SMAPさんが大好きで。それで僕もSMAPさんの曲だったりだとか、