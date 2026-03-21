カーリング女子の世界選手権（カナダ・カルガリー）の１次リーグ最終戦（２０日＝日本時間２１日）で日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）はカナダに５―６で敗れたが、通算成績９勝３敗の全体３位でプレーオフ進出が確定した。前半の５エンド（Ｅ）を１―２で折り返すと、第６Ｅに２点を許す苦しい展開。第７Ｅに２点を奪って１点差としたが、第８Ｅに再び２点を喫した。第９、１０Ｅには１点ずつ取り返すも、あと一歩及ばなかっ