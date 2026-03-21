フィギュアスケート男子でロシアのアンドレイ・モザレフ（２２）が、ミラノ・コルティナ五輪の同種目の結果について分析し、鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）の銀メダルを疑問視した。ロシア代表として活躍してきたモザレフは、同国放送局「オッコ」のインタビューでミラノ・コルティナ五輪を総括。同国メディア「チャンピオナット」がその様子を伝えた。まず「この話題を総括して、オリンピックの全体的な結果