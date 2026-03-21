土居志央梨、戸塚純貴らが出演する『虎に翼』スピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）が20日に放送され、失意のよね（土居）が一念発起する姿が描かれると、ネット上には「わかりすぎてつらい」「刺さりすぎて号泣」「覚悟に涙」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】スピンオフには伊藤沙莉演じる寅子も登場！本作は2024年に放送された連続テレビ小説『虎