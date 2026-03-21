阪神１１Ｒ・若葉ステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝サヴォアフェールデビューからダート１８００メートル戦を２戦使われ、２、１着。まだ集中力に課題を残すが、実戦、調教で見せる軽くて切れのある走りは初の芝でも十分に対応できるとみる。エピファネイア×キングカメハメハの配合。母のナニアヒアヒは、ダービー馬マカヒキの妹で、本日ファルコンステークスで人気を集めるダイヤモンドノット（朝日杯フューチュリティステー