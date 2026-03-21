◆センバツ第３日▽１回戦日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）２１世紀枠で選出され、春夏通じて初出場の高知農は、日本文理（新潟）に敗れ、甲子園初勝利はならなかった。後攻で０―４の４回１死一、三塁、６番・栗山典天（のあ）右翼手（３年）が、日本文理の先発右腕・染谷崇史（３年）から右前適時打を放ち、記念すべき同校の甲子園初得点。だが、その後さらに点差を広げられ、聖地初勝利は遠かった。これで２１世紀