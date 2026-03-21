◆センバツ第３日▽１回戦日本文理８−１高知農（２１日・甲子園）１２年ぶり６度目の出場となる日本文理（新潟）が２１世紀枠で出場した高知農に大勝し、初戦突破した。センバツ勝利は２０１１年以来、１５年ぶりとなった。日本文理は０−０で迎えた２回１死一、三塁のチャンス、エースの染谷崇史（３年）が右犠飛で１点を先取。なおも２死二塁、８番の安達煌栄千（こうえいち）外野手（３年）が逆方向の左前に適時打を放