©︎JCONICaoenによる新曲「Youth」が、2026年4月よりスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定したことが発表された。aoenは、3月14日（土）に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露している。「Youth」は4月17日（金）19:0