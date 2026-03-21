◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２１日・エスコンフィールド）侍ジャパンでＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手が、先発投手として発表された。伊藤はＷＢＣの準々決勝ベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷もあったが、１６日に帰国すると、休日を返上して１７日からチームに合流し「考えるよりは、動いた方がいいかなというのはありました。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と語り、シーズ