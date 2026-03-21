どれだけ頑張っても報われない現実もあるものです。その壁にぶつかった時に自分自身を責めてしまうことも。今回は筆者の友人から聞いた不妊で苦しむ女性のエピソードをご紹介します。 お母さんごめんね！！ こんな私は親不孝！ 不妊で苦しむ娘の涙