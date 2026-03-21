メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の今年度で閉校となる岩滝小学校で最後の卒業式が行われました。 岩滝小学校は全校児童9人の山里の小さな学校で今年の卒業生は山田葉結貴さん1人です。 午前9時から始まった卒業式では緊張した面持ちで入場しました。 式では石原啓悟校長先生から卒業証書が手渡され「岩滝小の最後の卒業生にふさわしい卒業生です。家族や地域への愛をずっと大切にして下さい」とお祝いの言葉