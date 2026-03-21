◆センバツ第３日▽１回戦専大松戸―北照（２１日・甲子園）両チームのスタメンが発表され、１３年ぶり６度目出場の北照（北海道）は、エース右腕・島田爽介（３年）が先発マウンドに上がる。プロ注目の最速１４９キロ右腕・中谷嘉希（３年）はベンチスタートとなった。昨秋の北海道大会では、島田が全４試合を完投。準決、決勝で完封勝利を挙げるなどライバルが大車輪の活躍を見せる中、中谷はマウンドに上がることができ