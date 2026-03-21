メ～テレ（名古屋テレビ） 漁業が盛んな三重県尾鷲市で、今が旬の「春ブリ」を味わうイベントが行われました。 「早田ブリまつり」は、熊野灘でとれる天然のブリを多くの人たちに味わってもらおうと毎年この時期に行われていて、今年で9回目の開催です。 尾鷲市の早田漁港では、新鮮な天然のブリが格安で販売されたほか、刺し身やあら汁が無料で振る舞われ、多くの人たちで賑わっていました。 「3家族で分けて食べ