秋山黄色が、自身5枚目のアルバム『Magic if』の発売日である2026年3月11日(水)から敢行していた＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞のファイナル公演を3月20日にNHK大阪ホールにて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真無機質なのにどこかやわらかい、統一された色彩。ステージには、白いアンプ、白いスピーカー、白いスタンド-。照明が落ちると、『もしも全てが終わったあとに時間があったなら』