◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）霧島（音羽山）が勝てば２０２３年の九州場所以来、３度目の優勝が決まる。同時に２４年の夏場所以来の大関復帰が濃厚になる。今場所は動きの良さで白星を重ねている。一方の大関・安青錦（安治川）は負ければ負け越しが決まり、夏場所がカド番になる。過去の対戦成績は霧島の１勝３敗と分が悪いが、安青錦の動きも本調子ではない。一気に決めるか。３敗の横綱・豊昇