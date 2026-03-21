プロレスラー・飯伏幸太(43)が19日、自身のインスタグラムを更新し、購入した新車が納車されたことを報告した。 【写真】圧が強～い愛車をゲット！花束を手にうれしそうな飯伏 「やっと納車!!」とコメントし、新車の前で花束を手にポーズする画像を掲載。「MAYBACHとお花いただきました」と新車がメルセデス・ベンツの最高級ブランド「マイバッハ」であることを明かした。 “最高級”の威厳に「久々に