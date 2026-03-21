イラン軍当局が自国を攻撃した米国とイスラエルの公職者、軍指揮官を追跡して報復すると警告した。イラン軍のシェカルチ報道官は20日（現地時間）、国営テレビで発表した声明で「あなたたちの卑怯な高官と指揮官、操縦士、そして邪悪な兵士を一人一人見ている」とし「確保した情報を見ると、これから全世界の散歩道、リゾート、観光地および慰安施設のどこであれ、あなたたちにはもう安全なところはないだろう」と強調した。こうし