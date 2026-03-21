トランプ米大統領がイランにホルムズ海峡通航再開圧力を加えるためにイランの原油輸出の核心拠点であるカーグ島を占領・封鎖する案を検討しているという報道があった。米アクシオスは20日（現地時間）、情報筋4人を引用し「トランプ政権がイラン本土の海岸から約2キロ離れたカーグ島を軍事的に掌握したり海上封鎖したりすることを内部的に議論している」と伝えた。カーグ島はイランの原油輸出の90％を担う戦略的要衝地で、米国が掌