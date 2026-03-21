「ファーム・西地区、ソフトバンク−阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・三塁」でスタメン出場。入団後、初めて実戦で守備に就く。試合前には三塁、左翼でノックを受けていた。阪神のスタメンは以下の通り。１番・遊撃佐野２番・ＤＨ前川３番・二塁谷端４番・右翼西純５番・三塁立石６番・一塁小野寺７番・左翼コンスエ