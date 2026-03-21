3月のWBCでベネズエラ代表の一員として優勝を果たしたオリックスのアンドレス・マチャド投手(32)が、21日からチームに合流した。アップ前にはナインから優勝を祝福され、右手で帽子を掲げて応えた。「多くのチームメートから祝福の言葉をいただいたので、非常にうれしく思っています」。本大会では準々決勝の日本戦や決勝のアメリカ戦を含む6試合に登板し、優勝に貢献。「ベネズエラというチームに対して100％の力で貢献する