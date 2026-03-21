女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。旅行をするときに事前にじっくり調べる派であることを明かした。小学生だった11歳で映画で初共演してから16年来の友人の女優平祐奈（27）と番組企画で静岡熱海の日帰り旅を収録。旅の最後、橋本が大好きという海鮮丼を一緒に食べていたときに旅行の話題になり、平が「旅行くときにさ、事前に計画する人？」と尋ねた。橋本は「私、調べる