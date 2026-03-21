甲子園球場で行われてる春の選抜高校野球大会。21日の第２試合に登場した新潟の日本文理は高知農業に8対1で勝ちました。2回戦進出です。12年ぶり6度目のセンバツ出場となる日本文理は、21世紀枠で出場した高知農業と対戦。２回に２点を先制し、その後も追加点を挙げて高知農業を突き放しました。