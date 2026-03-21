アサヒ飲料は3月12日、事業方針説明会を開催し、既存ブランドの進化の取り組みとして無糖炭酸・水・乳性・エナジードリンクの4つのカテゴリに注力するとともに、新価値創造に挑む方針を明らかにした。多彩な施策を用意して2025年9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害から反転攻勢をかける。米女太一社長説明会に臨んだ米女太一社長は「アサヒ飲料の合計で前年の実績比で一桁台後半の成長を目指していきたい。我