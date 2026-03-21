管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理家平野レミさんの「ブロッコリーグラタン」を作ってみました！ 具はブロッコリーだけの超シンプルなグラタンです。フライパンひとつで作れてとっても簡単で、いろんな食べ方で楽しめますよ。ブロッコリーの栄養もまるごととれちゃいます。【詳細】他の記事はこちらブロッコリーグラタンを作るのにかかる時間約15分ブロッコリーグラタンのカロリー約435kcal／1人分平野レミさんの「ブロ