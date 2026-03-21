整理収納アドバイザーのhanaです。暮らしの中で「家事と呼ぶほどではないけれど、地味に面倒」と感じることはありませんか？特に忙しい時、「名もなき家事」が積み重なるとストレスになりがち。大切なのは、頑張ってこなすより、手間が増えにくい仕組みを作ること。今回は、筆者が実践している3つの工夫を紹介します。【詳細】他の記事はこちら郵便受けにチラシお断りステッカーを貼る郵便受けに入るチラシの処理は、見落とされが