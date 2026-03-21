バッグにつける小物、どうせなら可愛く持ち歩きたいですよね。ダイソーのケース型のキーホルダーなら、見た目を楽しみながら小物を入れて持ち歩くことができます。中に入れたものを眺めながら、飾るように持ち歩けるのがポイントで、ケースに入れることでホコリ除けの効果も！推しグッズや小さなマスコットにぴったりです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）価格：￥220（税