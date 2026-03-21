便利な反面、ギトギト油のバスケットを洗うのが億劫で使わなくなりがちな「エアフライヤー」。そんな悩みを110円で解決してくれる救世主をダイソーで発見！深さのあるトレー状なので漏れずにしっかりガード。後片付けが格段にラクになる、ダイソーの「エアフライヤー用ペーパーカゴ」をレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エアフライヤー用紙（角型、16cm×16cm、20枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：16