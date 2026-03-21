当然、オーストラリア側も気合十分だ。アジアサッカー連盟の公式サイトがジョー・モンテムッロ監督の発言を伝えている。３月21日に開催される女子アジアカップの決勝で、なでしこジャパンと開催国のオーストラリアが激突する。アーセナル、ユベントス、リヨンなどの女子チームを経て、昨年からオーストラリアを率いる56歳の指揮官は、前日会見で対戦相手に言及。日本は今大会５試合で28得点１失点と圧倒的な強さを発揮してい