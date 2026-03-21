能登半島地震で被災した金沢市の金沢港戸水ふ頭で復旧工事が一部完了し21日からクルーズ船の受け入れが再開しました。これで無量寺ふ頭をあわせ金沢港クルーズターミナルを利用するクルーズ船の2隻同時寄港が可能となります。川口啓太記者「今、金沢港戸水ふ頭にクルーズ船が到着しました。2隻が同時に並ぶと迫力満点です」金沢港の戸水ふ頭は、2024年の地震で岸壁のずれやひび割れ、液状化などの被害を受け、船が安全に着けられな