◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンクー広島(21日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの近藤健介選手が、帰国後初打席で2塁打を放ちました。先日行われた2026WBCで侍ジャパンに選出されていた近藤選手。本戦では13打数無安打と不振に苦しみました。それでもこの日の広島戦に「3番・ライト」で出場すると、第1打席で対する先発・ターノック投手の6球目のチェンジアップをとらえます。打球はライト線方向へ勢いよく飛び、ライトフェン