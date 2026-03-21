選抜高校野球３日目の２１日、第２試合に登場した高知農のアルプス席には、山下蒼生投手の父で、元高校球児の真二さん（６０）が応援に駆けつけた。真二さんは高知商の野手として１９８２、８３年夏の甲子園に出場。８３年は準々決勝で桑田真澄さん、清原和博さんを擁するＰＬ学園（大阪）と戦った。甲子園で初めて打席に立った時は「足が震えた」といい、「桑田投手はコントロールがすごく良くて圧倒された」と振り返る。そ