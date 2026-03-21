日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいでの退社に伴いレギュラー出演する「沸騰ワード10」（金曜後7・56）を卒業したことを報告した。この日放送を終え、「本日、沸騰ワード10を卒業しました」と番組卒業を報告。「入社3年目から6年間担当させていただき、バナナマンさん、出川哲朗さん、カズレーザーさんという尊敬する皆さんに囲まれ、バラエティーのいろはを一から学