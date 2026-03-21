フィギュアスケート界の“本田三姉妹”として知られ、プロフィギュアスケーターの本田真凜、女優・本田望結の妹でタレントの本田紗来（１８）がこのほど、高校を卒業した。卒業を機に、髪の毛を人生で初めて染めるなど、ますます大人っぽくなった姿が話題となっている。明治大学付属八王子高校を卒業しており、今月３日から６日にかけて、卒業式の写真や動画をＳＮＳに投稿。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友