アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦の影響で石油価格が高騰していることを受け、トランプ政権は20日、現在海上で輸送中のイラン産原油への制裁を一部緩和し、売却を許可すると発表しました。アメリカ財務省は20日、現在海上で輸送中のイラン産原油への制裁を30日間解除し、3月20日から4月19日までの期間に、船舶に積載されたイラン産原油および石油製品の販売を許可すると発表しました。イランとの軍事作戦が続く中、ア