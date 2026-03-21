失業保険は、仕事を失った労働者に対する支援を目的とした制度です。失業すると収入が途絶えますが、失業保険が受け取れると次の仕事が見つかるまでの間の生活費の不安を抱えずに済みます。 しかし失業保険と聞いて、「定年退職した人に当てはまるのか」と疑問に思うことがあるかもしれません。今回のケースのように60歳で定年退職し、その後求職活動をしている場合にはどうなるのかが気になる人もいるでしょう。