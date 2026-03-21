ある日届いた給付金の封筒。「こういうのは住民税非課税世帯が対象では？」と思う人も多いかもしれません。足立区に住む会社員のAさん（年収800万円）も同じように感じたそうです。 しかし、足立区が実施する「あだち食料品等物価高支援給付金」は、所得制限を設けず全区民が対象の制度です。本記事では、足立区の給付金制度の概要と、ほかの自治体で実施されている同様の取り組みについて紹介します。 足立区の「あ