“令和の愛人”として人気の真島なおみが公開した私服姿に驚きが広がった。「これ私服です」と明かした際どい服装に、「これで街歩くの?」「AIみたい」とスタジオが思わず反応する場面があった。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「これで街歩くの?」「AIみたい」17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島