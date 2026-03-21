TENTIAL(テンシャル)は3月3日より順次、働く人の日中のコンディションを支えるワークウェアの2026年春夏コレクションを発売する。2026年春夏アイテムの一例春夏コレクションは、2026年は全国的な猛暑が予測されていることから、ビジネスパーソンの生産性を左右する「汗」や「蒸れ」といった課題に対応するアイテムを提案する。高機能素材「SELFLAME」を採用した一般医療機器のリカバリーウェアを中心に、全5ラインを展開する。「ラ