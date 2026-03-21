ボーイズグループBTSの光化門（クァンファムン）公演を控え、現場の熱気が高まるなか、女優キム・ギュリがリハーサルの写真を公開した。去る3月20日、キム・ギュリは自身のSNSに「西村（ソチョン）に用事があって出かけたついでに、ちょっとだけ#bts光化門コンサートのリハーサルを見てきた。ステージに立っている方たちはBTSではない。早くもたくさんの市民の方が見に来ている」という文章とともに写真を公開した。【関連】BTS復