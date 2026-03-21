【モデルプレス＝2026/03/21】歌手の藤井 風が3月19日、自身のInstagramを更新。現地で「ワールド・ベースボール・クラシック」（以下WBC）を観戦した様子を公開した。【写真】28歳紅白歌手「爽やかさと色気がすごい」ユニ姿でWBC現地降臨◆藤井 風、WBC現地でユニフォーム姿披露3月18日にアメリカ・マイアミのローンデポ・パークにて「WBC」の決勝戦が開催されたことを受け、藤井は現地でのユニフォーム姿を公開。スタジアムの客