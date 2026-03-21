EXOがアルバム活動に続き、ツアーやバラエティを通じてグローバルでの人気を維持している。EXOは約6年4カ月ぶりとなる6度目の単独コンサートツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」の開催を予告。発表と同時に大きな反響を呼び、5月9〜10日に台湾・台北公演の追加開催も決定した。【写真】EXO元メンバーたち、今どこで何している？これにより、ソウル、ホーチミン、名古屋、台北、バンコク、マカオ、大阪、ジャカルタ、香港、クアラ