全く悪気のない一言や褒め言葉のつもりでいったセリフが、男性を傷つけていることも。地雷を踏んでしまわないよう、ＮＧワードを知っておきたいところです。そこで今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考にした「男性のコンプレックスを刺激する『取扱注意』なセリフ」をご紹介いたします。【１】体を鍛えている男性に対する「意外と体弱いんだ」「強くなりたいからトレーニングしているのに」（１０代男性）というように、病弱