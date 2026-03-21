パドレスの松井裕樹投手（３０）が左足付け根の違和感で開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りすると２０日（日本時間２１日）、スタメン監督が語った、と米大リーグ公式サイトのＡＪ・カサベル記者が自らのＸ（旧ツイッター）で伝えた。 松井は２月に実戦形式の打撃練習中に左足付け根を負傷して以来、オープン戦出場しておらず、選出されていたＷＢＣ日本代表を辞退していた。３月上旬にマウンドでの投球練習を再開し、スタメン監