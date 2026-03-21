◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤健介外野手が、ＷＢＣ後初出場でさっそく安打を放った。ＷＢＣでは１３打数無安打と打撃不振を味わい、帰国後も打撃フォームなどを確認。１９日のチーム合流後、この日は「３番・右翼」で初めてのオープン戦出場となった。初回２死で第１打席に立つと、ターノック相手に初球から１５２キロの直球をスイング。カウント２―２となってからの６球