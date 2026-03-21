ユーチューバー・ヒカル（34）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組に出演する際のリアルなギャラ事情を明かした。【動画】テレビ出演のギャラ事情をぶっちゃけたヒカル（3:27:00頃〜）動画では、実業家の河村真木子氏に密着。タレント・MEGUMIとの打ち合わせに同行し、3人によるトークが展開された。話題が「テレビ番組の出演料」に及ぶと、河村氏は「私も（オファーが）くるんだけど、『出演料3万円です』